Исмаилов призвал Нурмагомедова поддержать «Анжи»

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову с призывом поддержать махачкалинский «Анжи».
Исмаилов призвал Нурмагомедова поддержать «Анжи»
  • © РИА Новости

«Призываем Хабиба поддержать нашу команду. Вся команда «Анжи» ждёт от тебя поддержки, брат. Сейчас у команды нет серьёзных возможностей, но я знаю, ты из этого не исходишь», — сказал Исмаилов в видео, опубликованном в Instagram.

Боец отметил, что, когда Нурмагомедов был молодым и сам нуждался в поддержке, ему её дали.

«Теперь твоя очередь, брат!» — добавил он.

В нынешнем сезоне «Анжи» выступает в третьем по рангу футбольном турнире России — Профессиональной футбольной лиге.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко встретился с Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 118.

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