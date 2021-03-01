Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Нью-Джерси» забили россиянин Михаил Мальцев и Егор Шарангович. Дмитрий Куликов и Никита Гусев очков не набрали.

За «Вашингтон» забили Якуб Врана, Никлас Бекстрём и Александр Овечкин, забросивший победную шайбу при равном счёте. Дмитрий Орлов очков не набрал. Голкипер Илья Самсонов отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

Ранее сообщалось, что передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Баффало» в матче НХЛ.