«Наполи» победил «Беневенто» в матче Серии А

Неаполитанский «Наполи» одержал победу над «Беневенто» в матче 24-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Наполи» принесли голы Дриса Мертенса, забившего на 34-й минуте, и Маттео Политано, отличившегося на 66-й минуте. На 81-й минуте хозяева поля остались вдесятером. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Калиду Кулибали.

В составе «Беневенто» дебютировал арендованный у московского ЦСКА аргентинский форвард Адольфо Гайч, вышедший на поле на 70-й минуте, но не отличившийся результативными действиями.

«Наполи» с 43 очками занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» с 25 очками — на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что «Интер» одержал пятую победу подряд в Серии А, разгромив «Дженоа».