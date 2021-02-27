«Лейпциг» победил «Боруссию» в матче Бундеслиги

«РБ Лейпциг» одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Боруссия» забила первой в этой игре. На шестой минуте пенальти реализовал Йонас Хофман, а на 19-й с игры забил Марку Тюрам.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Кристофера Нкунку, забившего на 57-й минуте, Юссуфа Поульсена, отличившегося на 66-й минуте, и Александра Сёрлота, поразившего ворота гостей на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

«Лейпциг» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» с 33 очками — восьмая.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» обыграла «Арминию» в Бундеслиге.