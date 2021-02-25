«Ростов» обменял Плиева в «Уфу» на Фольмера

Футбольные клубы «Ростов» и «Уфа» провели обмен футболистами.

Как сообщает пресс-служба «Ростова», защитник Константин Плиев, играющий за «Уфу» на правах аренды со старта сезона, подписал полноценный контракт с уфимским клубом, а полузащитник Кирилл Фольмер — стал игроком ростовской команды на постоянной основе.

В активе 24-летнего Плиева 10 матчей за «Уфу» в нынешнем сезоне, а 21-летний Фольмер — провёл 13 матчей.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» арендовал голкипера «Ростова» Бабурина.