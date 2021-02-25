Ли: Нурмагомедов вернётся, дайте ему немного поскучать

Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в лёгком весе, предложил способ, как сделать так, чтобы обладатель пояса в данном дивизионе Хабиб Нурмагомедов вернулся в спорт.

Reuters

«Пускай кто-нибудь ещё подержит пояс в лёгком весе. Нурмагомедов вернётся, в этом нет никаких сомнений. Но дайте ему немного поскучать. Это наилучший вариант заставить его вернуться», — приводит слова Ли South China Morning Post. 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 24 октября 2020 года. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. Ранее Фергюсон пошутил над Нурмагомедовым под песню Витаса.