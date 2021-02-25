Ли: Нурмагомедов вернётся, дайте ему немного поскучать
- Reuters
«Пускай кто-нибудь ещё подержит пояс в лёгком весе. Нурмагомедов вернётся, в этом нет никаких сомнений. Но дайте ему немного поскучать. Это наилучший вариант заставить его вернуться», — приводит слова Ли South China Morning Post.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 24 октября 2020 года. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.
Ранее Фергюсон пошутил над Нурмагомедовым под песню Витаса.