Ли: Нурмагомедов вернётся, дайте ему немного поскучать

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Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в лёгком весе, предложил способ, как сделать так, чтобы обладатель пояса в данном дивизионе Хабиб Нурмагомедов вернулся в спорт.
Ли: Нурмагомедов вернётся, дайте ему немного поскучать
  • Reuters

«Пускай кто-нибудь ещё подержит пояс в лёгком весе. Нурмагомедов вернётся, в этом нет никаких сомнений. Но дайте ему немного поскучать. Это наилучший вариант заставить его вернуться», — приводит слова Ли South China Morning Post.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 24 октября 2020 года. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. 

Ранее Фергюсон пошутил над Нурмагомедовым под песню Витаса.

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