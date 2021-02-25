Тренер Федерера признался, что теннисист думал над завершением карьеры

Тренер по физподготовке Роджера Федерера Пьер Паганини рассказал, что швейцарский теннисист и его команда обсуждали возможное завершение карьеры.

«Роджер думал об уходе из тенниса. Не могу представить, чтобы спортсмен вообще не задавал такие вопросы. Но если он решил сделать операцию, то логично, что он не хотел думать о конце своей карьеры. Он выбрал дорогу, на которую уйдёт несколько месяцев, нацелился на возвращение. Он зависит от этой страсти, и мы в его команде тоже. В противном случае он бы больше не тренировался таким, как мы ему предлагаем. Когда почти 40-летнему теннисисту снова приходится делать упражнения, с которыми 70-летний может справиться без проблем, а он счастлив, что вторник был лучше, чем понедельник, — разве это не страсть? Я сам постоянно удивляюсь и иногда спрашиваю себя: почему он до сих пор всё это делает?» — цитирует Паганини Тennis Нead со ссылкой на Tages Anzeiger.

После постоперационного восстановления Федерер намерен вернуться в тур на турнире в Дохе (Катар), который пройдёт с 8 по 13 марта.

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