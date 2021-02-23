Московское «Динамо» разгромило «Автомобилист» и одержало пятую победу подряд в КХЛ

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Московское «Динамо» одержало крупную победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» разгромило «Автомобилист» и одержало пятую победу подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В составе бело-голубых отличились Иван Игумнов, Андрей Сергеев, Андрей Миронов, Дмитрий Яшкин, Владислав Ефремов и Иван Муранов.

Для подопечных Владимира Крикунова эта победа стала пятой подряд.

«Автомобилист» в следующем матче сыграет с «Сочи», а «Динамо» встретится с «Куньлунь Ред Стар».

Ранее сообщалось, что ЦСКА забросил три безответные шайбы «Северстали» в КХЛ.

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