СМИ: «Спартак» не будет выкупать Мозеса

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Московский футбольный клуб «Спартак» не намерен использовать опцию выкупа контракта арендованного у лондонского «Челси» нигерийского полузащитника Виктора Мозеса.

Как сообщает «Чемпионат», с ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, руководством клуба уже принято принципиальное решение не выкупать 30-летнего игрока.

Отмечается, что его выступление в матче 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо» только убедило руководство клуба в правильности такого решения.

Мозес перешёл в «Спартак» на правах аренды в октябре 2020 года. В его активе один гол и одна голевая передача в десяти матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что Тедеско оценил дебют Хендрикса за «Спартак».

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