СМИ: «Спартак» не будет выкупать Мозеса
Как сообщает «Чемпионат», с ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, руководством клуба уже принято принципиальное решение не выкупать 30-летнего игрока.
Отмечается, что его выступление в матче 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо» только убедило руководство клуба в правильности такого решения.
Мозес перешёл в «Спартак» на правах аренды в октябре 2020 года. В его активе один гол и одна голевая передача в десяти матчах за московский клуб.
Ранее сообщалось, что Тедеско оценил дебют Хендрикса за «Спартак».