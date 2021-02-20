«Бавария» уступила «Айнтрахту» в 22-м туре Бундеслиги
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Встреча прошла во Франкфурте и завершилась в пользу хозяев — 2:1.
В составе местной команды отличились Даити Камада (12') и Амин Юнес (31'). У действующих чемпионов единственный мяч забил Роберт Левандовски (53').
«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 49 очками в активе. «Айнтрахт» набрал 39 очков и поднялся на четвёртое место.
Ранее защитник «Баварии» Давид Алаба объявил об уходе из мюнхенского клуба по окончании нынешнего сезона.