Первушин: есть договорённость с ЦСКА и «Динамо» о переходах игроков в «Тамбов»

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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин сообщил о договорённости с московскими ЦСКА и «Динамо», а также казанским «Рубином» о трансферах игроков в тамбовский клуб.
Первушин: есть договорённость с ЦСКА и «Динамо» о переходах игроков в «Тамбов»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Один молодой нападающий из «Рубина» приедет к нам. Также есть договорённость с ЦСКА и «Динамо». Если нам повезёт, у нас появятся ещё несколько опытных игроков. Отношусь с опаской к первым турам Российской премьер-лиги (РПЛ) и с оптимизмом, что нам удастся кого-то дозаявить», — приводит слова Первушина официальный сайт «Тамбова».

После 19 туров РПЛ «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» доиграет сезон РПЛ-2020/21.

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