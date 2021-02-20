Первушин: есть договорённость с ЦСКА и «Динамо» о переходах игроков в «Тамбов»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин сообщил о договорённости с московскими ЦСКА и «Динамо», а также казанским «Рубином» о трансферах игроков в тамбовский клуб.

«Один молодой нападающий из «Рубина» приедет к нам. Также есть договорённость с ЦСКА и «Динамо». Если нам повезёт, у нас появятся ещё несколько опытных игроков. Отношусь с опаской к первым турам Российской премьер-лиги (РПЛ) и с оптимизмом, что нам удастся кого-то дозаявить», — приводит слова Первушина официальный сайт «Тамбова».

После 19 туров РПЛ «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» доиграет сезон РПЛ-2020/21.