Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв выбыл на шесть недель из-за травмы

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» сообщил подробности о травме российского форварда Ивана Барбашёва.
Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв выбыл на шесть недель из-за травмы
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний россиянин получил травму левого голеностопа в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» и выбыл из строя на шесть недель.

Отмечается, что после окончания этого срока Барбашёв пройдёт повторное обследование.

В нынешнем сезоне российский форвард принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых записал в свой актив 6 (2 + 4) очков.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» вернул Самсонова из АХЛ.

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