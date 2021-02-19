Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв выбыл на шесть недель из-за травмы
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний россиянин получил травму левого голеностопа в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» и выбыл из строя на шесть недель.
Отмечается, что после окончания этого срока Барбашёв пройдёт повторное обследование.
В нынешнем сезоне российский форвард принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых записал в свой актив 6 (2 + 4) очков.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» вернул Самсонова из АХЛ.