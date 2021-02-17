Тренер Яна: Стерлинга ждёт самый непростой вечер в его карьере

Джон Хатчинсон, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с американским бойцом Алджамейном Стерлингом.

«Пётр Ян — настоящий профессионал. Бывает трудно перестраиваться, когда уже привык тренироваться в Таиланде. Но Ян адаптировался. Нам пришлось ехать в Майами, однако энергия и позитив Петра остаются прежними. Конечно, Стерлинг не случайно располагается на второй строчке рейтинга. Он умеет атаковать под разными углами. Насколько я знаю, он работает над своим боксом. Чем он будет лучше, тем лучше для нас. Глядя на Яна и наш план на бой, я понимаю, что Стерлинга ждёт самый непростой вечер в его карьере», — приводит слова Хатчинсона SCMP.

Поединок Яна со Стерлингом состоится 6 марта 2021 года на турнире UFC 259.

Ранее чемпион UFC Ян резко отреагировал на поздравление Стерлинга с днём рождения.