Шайба Мальцева помогла «Нью-Джерси» победить «Рейнджерс» в НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Рейнджерс» забили Колин Блэквелл и Павел Бучневич. Игорь Шестёркин отразил 32 из 36 бросков по своим воротам. Александр Георгиев провёл весь матч в запасе. Артемий Панарин участия в матче не принимал из-за травмы.

Победу «Нью-Джерси» принесли шайбы Павла Заха, Уилла Батчера, Егора Шаранговича, Ника Меркли и Михаила Мальцева.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» победили «Баффало», Сорокин впервые отыграл на ноль в НХЛ.