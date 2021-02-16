Федерация бокса России поставит рекорд по самой массовой тренировке

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв договорились масштабно отпраздновать Международный день бокса 22 июля.

«Перед Федерацией бокса России стоит задача популяризировать бокс, особенно в отдалённых уголках нашей страны. Кемеровская область — ключевой регион по развитию бокса в России. Поэтому мы решили провести масштабный и яркий праздник бокса», — рассказал Щекутьев.

По совместной инициативе Федерации бокса России и Кемеровской области на Московской площади в Кемерове пройдёт самая массовая тренировка по боксу с участием 15 000 человек.

Ранее сообщалось, что Щекутьев назначен генеральным секретарём Федерации бокса России.