Федерация бокса России поставит рекорд по самой массовой тренировке

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв договорились масштабно отпраздновать Международный день бокса 22 июля.
Федерация бокса России поставит рекорд по самой массовой тренировке
  • Pixabay

«Перед Федерацией бокса России стоит задача популяризировать бокс, особенно в отдалённых уголках нашей страны. Кемеровская область — ключевой регион по развитию бокса в России. Поэтому мы решили провести масштабный и яркий праздник бокса», — рассказал Щекутьев.

По совместной инициативе Федерации бокса России и Кемеровской области на Московской площади в Кемерове пройдёт самая массовая тренировка по боксу с участием 15 000 человек.

Ранее сообщалось, что Щекутьев назначен генеральным секретарём Федерации бокса России.

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