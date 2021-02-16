Источник: футболист «Баварии» Алаба согласился перейти в «Реал»

Защитник «Баварии» Давид Алаба продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter. По информации источника, 28-летний австриец уже дал согласие на переход. Стороны вели переговоры с начала января и достигли устной договорённости о сотрудничестве. Алаба подпишет с королевским клубом контракт до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне австрийский защитник в 19 матчах немецкой Бундеслиги забил два мяча. Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, потому к «Реалу» он может присоединиться бесплатно, на правах свободного агента.

Ранее «Бавария» объявила о трансфере Упамекано.