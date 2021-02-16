Источник: футболист «Баварии» Алаба согласился перейти в «Реал»

Короткая ссылка
Защитник «Баварии» Давид Алаба продолжит карьеру в мадридском «Реале».
Источник: футболист «Баварии» Алаба согласился перейти в «Реал»
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter. По информации источника, 28-летний австриец уже дал согласие на переход. Стороны вели переговоры с начала января и достигли устной договорённости о сотрудничестве. Алаба подпишет с королевским клубом контракт до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне австрийский защитник в 19 матчах немецкой Бундеслиги забил два мяча. Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, потому к «Реалу» он может присоединиться бесплатно, на правах свободного агента. 

Ранее «Бавария» объявила о трансфере Упамекано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить