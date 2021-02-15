Бывшая нидерландская гимнастка рассказала о сексуальных домогательствах в спорте

Бывшая нидерландская гимнастка Верона ван де Лёр, которая также известна как актриса фильмов для взрослых, рассказала о сексуальных домогательствах в спортивной гимнастике.

«Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках — при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди», — цитирует ван де Лёр «Медуза».

Она также призналась, что в юном возрасте ей и другим гимнасткам приходилось взвешиваться перед тренерами топлес. Кроме того, по её словам, в их команде был физиотерапевт, который дотрагивался до девочек в интимных местах.

«Эти ребята ходят по краю. И, на мой взгляд, заходят слишком далеко. Но тогда об этом не говорили. Ведь мы думали: «Может, это нормально?» Никто не говорил нам, что правильно, а что нет», — заявила экс-спортсменка.

Ранее сообщалось, что в США возбудили уголовное дело против фигуриста Моргана Сипре, обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним.