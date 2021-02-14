Сборная России разгромила команду мира в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

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Баскетболисты сборной звёзд России крупно обыграли звёзд мира в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ в Москве.
Сборная России разгромила команду мира в Матче звёзд Единой лиги ВТБ
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Встреча завершилась со счётом 183:162.

Самым результативным игроком матча стал защитник победившей команды Виталий Фридзон, который набрал 57 очков. В его команде также дабл-даблы оформили Алексей Швед (24 очка, 10 передач) и Вячеслав Зайцев (20 очков, 14 передач).

В составе сборной звёзд мира 35 баллов в свой актив записал Джордан Мики. Дабл-даблом из 21 очка и 10 передач отметился Мантас Калниетис.

Ранее сообщалось, что Тайс Бэттл выиграл конкурс данков в Матче звёзд Единой лиги ВТБ.

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