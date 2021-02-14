Хайнс, де Коло и Блумс вошли в Зал славы Единой лиги ВТБ

Единая Лига ВТБ объявила о введении в зал славы турнира баскетболистов Кайла Хайнса, Нандо де Коло, Яниса Блумса и комментатора Романа Скворцова.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Хайнс, игравший за ЦСКА с 2013 по 2020 год, является шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ, двукратным участником Матча всех звёзд, лучшим обороняющимся игроком сезона-2015/16, а также лидером по количеству сыгранных матчей за карьеру в Единой лиге ВТБ среди всех иностранных баскетболистов — 195 игр.

Де Коло выступал за ЦСКА с 2014 по 2019 год и пять раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ, трижды признавался MVP регулярного чемпионата (2015, 2016, 2018 годы) и один раз — самым ценным игроком плей-офф (2017-й). Он трижды участвовал в Матче всех звёзд. Де Коло также является лидером по очкам за карьеру в Единой лиге ВТБ среди иностранных баскетболистов — 2296 очков.

Блумс играл в Единой лиге ВТБ в составе таких клубов, как «Летувос Ритас», «Астана», ВЭФ и «Парма». Он один раз участвовал в Матче всех звёзд (2017-й) и стал самым результативным игроком сборной «Звёзды мира». В сезоне-2016/17 Блумс стал вторым по количеству реализованных трёхочковых и пятым — по результативности.

Скворцов является главным комментатором Единой лиги ВТБ с первого сезона турнира.

Ранее сообщалось, что Алексей Швед установил историческое достижение в Единой лиге ВТБ.