Тренер Чимаева рассказал, как боец UFC перенёс коронавирус

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Махди Шаммас, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, рассказал о том, в какой форме переболел коронавирусом его подопечный.
Тренер Чимаева рассказал, как боец UFC перенёс коронавирус
  • © UFC

«Однажды после тренировки Чимаев даже не смог добраться до комнаты. У него не было сил дойти до номера. Он заснул прямо в лобби отеля, не мог тренироваться. Друзья Хамзата звонили, говорили вместо него, поскольку он не мог говорить. У него была высокая температура, нестерпимая головная боль, боль в мышцах. За ним приезжала скорая и забирала его в больницу. Даже после госпитализации он звонил и говорил, что думает, что умрёт. Ему реально было плохо», — цитирует тренера BJ Penn.

Из-за коронавируса Чимаев вынужден был сняться с боя против британца Леона Эдвардса. Поединок срывается уже в третий раз.

Ранее в UFC заявили об отмене боя Чимаева и Эдвардса.

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