«Лейпциг» победил «Аугсбург» в матче Бундеслиги

«РБ Лейпциг» одержал победу над «Аугсбургом» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Даниэля Ольмо, реализовавшего пенальти на 38-й минуте и Кристофера Нкунку, отличившегося на 43-й минуте.

«Аугсбург» ответил голом Даниэля Калиджиури, реализовавшего пенальти на 77-й минуте.

«Лейпциг» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, и отстаёт от лидирующей «Баварии» на четыре очка. «Аугсбург» с 22 очками — 13-й.

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