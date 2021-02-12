Семак подвёл итоги тренировочного сбора «Зенита»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о завершившихся зимних сборах команды.
Семак подвёл итоги тренировочного сбора «Зенита»
  • globallookpress.com

«Если говорить о работе, то, в принципе, многое из того, что планировали, удалось. Конечно, всегда хочется большего, однако мы всегда ориентируемся на состояние игроков, на то, чтобы дозировать нагрузку и количество тренировок, чтобы держать рабочий баланс. Что же касается итогов, конечно,  то расстраивает большое количество потерь игроков. Это минус. Мышечных травм не так много, но футбол — контактный вид спорта. Дальнейшие планы? Мы вернёмся в Петербург, посмотрим на состояние поля на тренировочной базе, на стадионе. В любом случае, у нас ожидаются медицинские обследования по приезда, которые продлятся два дня. До матча на Кубок точно будем работать в Санкт-Петербурге, а дальнейшее решение будем принимать исходя из возможностей», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита». 

Петербургский клуб сыграет в 1/8 финала Кубка России 20 февраля. Соперником станет тульский «Арсенал».

Ранее «Зенит» одержал крупную победу над сборной Узбекистана.

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