В «Аяксе» подтвердили, что Промес покинет клуб

Короткая ссылка
Спортивный директор амстердамского «Аякса» Марк Овермарс сообщил, что полузащитник Квинси Промес покинет голландский футбольный клуб.
В «Аяксе» подтвердили, что Промес покинет клуб
  • globallookpress.com

«Промес действительно уходит. Причина, по которой мы его отпускаем, заключается в том, что он уже не является игроком основы. Хотя не буду отрицать, что его судебное дело влияет на уход», — цитирует Овермарса Sportnieuws.

До этого в «Спартаке» сообщили, что клуб близок к договорённости с «Аяксом» о трансфере Промеса. 

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее сообщалось, что Промес убрал название «Аякса» из описания своего профиля в Instagram.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить