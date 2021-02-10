В «Аяксе» подтвердили, что Промес покинет клуб

Спортивный директор амстердамского «Аякса» Марк Овермарс сообщил, что полузащитник Квинси Промес покинет голландский футбольный клуб.

«Промес действительно уходит. Причина, по которой мы его отпускаем, заключается в том, что он уже не является игроком основы. Хотя не буду отрицать, что его судебное дело влияет на уход», — цитирует Овермарса Sportnieuws.

До этого в «Спартаке» сообщили, что клуб близок к договорённости с «Аяксом» о трансфере Промеса.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее сообщалось, что Промес убрал название «Аякса» из описания своего профиля в Instagram.