Семак рассказал, изменилось ли его отношение к Дзюбе после публикации скандального видео
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«По поводу видео: это личный вопрос, который останется там, где он должен оставаться. Как тренер, я всегда поддерживаю игроков. Все мы ошибаемся, и всегда важно извлекать уроки из каждого события. Никаких проблем с Артёмом у меня не было и нет. Мы работаем в одной лодке и добиваемся одной цели», — приводит слова Семака «Чемпионат».
Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характера с его участием.
В нынешнем сезоне форвард сыграл в 23 матчах за «Зенит» во всех турнирах и записал в свой актив 13 голов и шесть результативных передач.
Ранее «Зенит» обыграл сборную Иордании благодаря голу Дзюбы.