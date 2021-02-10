СМИ: Рамос отказался от продления контракта с «Реалом»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос отказался от продления контракта с клубом.

Как сообщает Cope, 34-летний испанец отклонил оба предложения клуба — контракт на два года с сокращением заработной платы на 10% из-за кризиса, связанного с коронавирусом, и соглашение на один год с сохранением нынешней зарплаты в €12 млн.

Отмечается, что «Реал» больше не намерен делать капитану предложения о контракте, а тот, в свою очередь, уже попрощался с клубом.

Рамос играет за «Реал» с 2005 года. В его активе 100 голов и 40 голевых передач в 668 матчах за мадридский клуб, с которым он в общей сложности завоевал 22 трофея, в том числе четырежды выиграл Лигу чемпионов. Его контракт с «Реалом» истекает летом.

Ранее появилась информация, что «Ливерпуль» проявляет интерес к футболисту «Реала» Винисиусу Жуниору.