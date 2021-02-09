Матч 1/8 финала ЛЕ «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» состоится в Турине

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Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между клубами «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» состоится в Турине.
Матч 1/8 финала ЛЕ «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» состоится в Турине
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед». Матч должен был состояться в Сан-Себастьяне 18 февраля, но был перенесён из-за ужесточения правительством Испании правил въезда в Англию, связанных с пандемией коронавируса.

Встреча пройдёт на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

Место и время проведения ответной игры остаётся неизменным — Манчестер, стадион «Олд Траффорд», 25 февраля.

Ранее сообщалось, что матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт в Турине.

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