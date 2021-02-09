Семак оценил нынешнюю форму Дзюбы

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о текущей форме нападающего команды Артёма Дзюбы.
Семак оценил нынешнюю форму Дзюбы
  • РИА Новости

«Дзюба потихонечку набирает форму: в первой товарищеской игре он чуть-чуть сыграл, сегодня — чуть больше, впереди — третий матч, после которого мы будем смотреть. Конечно, нужно ещё работать — пока неоптимальное состояние», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Дзюба забил единственный мяч команды в товарищеском поединке со сборной Иордании (1:0). Накануне сборов российский форвард перенёс коронавирус.

Ранее Семак прокомментировал травму Малкома в матче с Иорданией.

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