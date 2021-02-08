ЧМ по кёрлингу среди женщин отменён из-за коронавируса

Всемирная федерация кёрлинга (WCF) приняла решение об отмене из-за коронавируса чемпионата мира по кёрлингу 2021 года среди женских команд в швейцарском Шаффхаузене.

Как сообщает пресс-служба WCF, такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Отмечается, что WCF проводит консультации с заинтересованными сторонами и партнёрами для определения следующих шагов по завершении олимпийской квалификации к Играм-2022.

Чемпионат мира должен был пройти в Шаффхаузене с 19 по 28 марта.



Ранее сообщалось, что кёрлингистка Брызгалова может возобновить спортивную карьеру.