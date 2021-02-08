ЧМ по кёрлингу среди женщин отменён из-за коронавируса
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Как сообщает пресс-служба WCF, такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.
Отмечается, что WCF проводит консультации с заинтересованными сторонами и партнёрами для определения следующих шагов по завершении олимпийской квалификации к Играм-2022.
Чемпионат мира должен был пройти в Шаффхаузене с 19 по 28 марта.
Ранее сообщалось, что кёрлингистка Брызгалова может возобновить спортивную карьеру.