«Барселона» на последних минутах вырвала победу над «Бетисом» в Примере

Короткая ссылка
Каталонская «Барселона» обыграла «Бетис» из Севильи в матче 22-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 38-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Борхи Иглесиаса. Во втором тайме сине-гранатовые восстановили равенство, а затем вышли вперёд — на 59-й минуте отличился Лионель Месси, а на 68-й игрок «Бетиса» Виктор Руис срезал мяч в свои ворота. При этом через семь минут всё тот же Руис сравнял счёт. 

Тем не менее «Барселона» смогла добыть три очка — за три минуты до конца основного времени матча победным голом отметился Франсиску Тринкан.

«Барселона» набрала 43 очка и занимает второе место в чемпионате Испании. «Бетис» с 30 очками в активе находится на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Рафаэля Варана помог «Реалу» обыграть «Уэску» в матче Примеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить