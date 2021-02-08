«Барселона» на последних минутах вырвала победу над «Бетисом» в Примере

Каталонская «Барселона» обыграла «Бетис» из Севильи в матче 22-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 38-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Борхи Иглесиаса. Во втором тайме сине-гранатовые восстановили равенство, а затем вышли вперёд — на 59-й минуте отличился Лионель Месси, а на 68-й игрок «Бетиса» Виктор Руис срезал мяч в свои ворота. При этом через семь минут всё тот же Руис сравнял счёт.

Тем не менее «Барселона» смогла добыть три очка — за три минуты до конца основного времени матча победным голом отметился Франсиску Тринкан.

«Барселона» набрала 43 очка и занимает второе место в чемпионате Испании. «Бетис» с 30 очками в активе находится на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Рафаэля Варана помог «Реалу» обыграть «Уэску» в матче Примеры.