Хет-трик Головина помог «Монако» обыграть «Ним» в Лиге 1

В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Монако» одержал победу над «Нимом».

Встреча, проходившая на стадионе «Де Костьерес» в Ниме, завершилась победой гостей со счётом 4:3.

У «Монако» три мяча на счету российского полузащитника Александра Головина, автором ещё одного гола стал Кевин Фолланд. У хозяев забивали Лука До, Зинедин Ферхат и Никлас Элиассон.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Помимо трёх мячей, на его счету голевая передача на Кевина Фолланда.

«Монако» занимает четвёртое место, имея 48 очков. У «Нима» 15 очков и последняя позиция в таблице.

Ранее сообщалось, что Головин оформил хет-трик в матче с «Нимом».