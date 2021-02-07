СМИ: Моуриньо не рассчитывает на Бэйла, форвард может вернуться в «Реал»

Короткая ссылка
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо не рассчитывает на арендованного у мадридского «Реала» валлийского форварда Гаретта Бэйла.
СМИ: Моуриньо не рассчитывает на Бэйла, форвард может вернуться в «Реал»
  • Reuters

Как сообщает AS, Моуриньо редко выпускает Бэйла на поле, что свидетельствует о том, что португальский тренер не рассчитывает на форварда, чей переход в «Тоттенхэм» расценивался как попытка перезапустить карьеру и найти место в новом клубе, чтобы покинуть «Реал».

Отмечается, что теперь Бэйл с высокой долей вероятности  вернётся в Мадрид, где доработает свой контракт, истекающий летом 2022 года.

31-летний Бэйл перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды до конца сезона в сентябре 2020 года и провёл за лондонский клуб 15 матчей во всех турнирах, записав в свой актив четыре гола.

Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» решил не отпускать Алли в ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить