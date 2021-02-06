Роналду забил свой 300-й мяч после наступления 30-летия

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился 300-м забитым мячом в своей карьере, после того как ему исполнилось 30 лет.

Reuters

Об этом сообщает B/R Football. Роналду отметился в ворота «Ромы» в матче 21-го тура Серии А. Португалец праздновал своё 30-летие 5 февраля 2015 года. Ранее «Ювентус» обыграл «Интер» и вышел в финал Кубка Италии.