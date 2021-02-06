Роналду забил свой 300-й мяч после наступления 30-летия
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился 300-м забитым мячом в своей карьере, после того как ему исполнилось 30 лет.
- Reuters
Об этом сообщает B/R Football. Роналду отметился в ворота «Ромы» в матче 21-го тура Серии А.
Португалец праздновал своё 30-летие 5 февраля 2015 года.
Ранее «Ювентус» обыграл «Интер» и вышел в финал Кубка Италии.
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