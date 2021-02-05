«Торпедо» прервало пятиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ

Нижегородское «Торпедо» в серии буллитов обыграло московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2.

В основное время в составе хозяев отличились Крис Терри и Дамир Жафяров, а бело-голубые ответили голами Даниила Тарасова и Магнуса Пяаярви.

В серии буллитов победную для «Торпедо» шайбу забросил Антон Шенфельд.

Таким образом, была прервана пятиматчевая победная серия «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Металлург» забросил три безответные шайбы «Ак Барсу» в матче КХЛ.