«Барыс» одолел «Сибирь» и вышел в плей-офф КХЛ

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Казахстанский «Барыс» гарантировал себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Барыс» одолел «Сибирь» и вышел в плей-офф КХЛ
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Это произошло благодаря победе команды из Нур-Султана над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Барыса» отличились Максим Мусоров, Кирилл Панюков и Джесси Блэкер. У хозяев голами отметились Юрки Йокипакка и Виктор Комаров.

Таким образом, «Барыс» набрал 62 очка и поднялся на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. Казахстанская команда стала недосягаемой для «Сибири» и хабаровского «Амура».

Причём поражение «Сибири» гарантировало участие в Кубке Гагарина «Автомобилисту», который занял восьмое место на Востоке.

Ранее сообщалось, что СКА в овертайме победил «Локомотив» в матче КХЛ. 

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