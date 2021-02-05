«Барыс» одолел «Сибирь» и вышел в плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» гарантировал себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Это произошло благодаря победе команды из Нур-Султана над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Барыса» отличились Максим Мусоров, Кирилл Панюков и Джесси Блэкер. У хозяев голами отметились Юрки Йокипакка и Виктор Комаров.

Таким образом, «Барыс» набрал 62 очка и поднялся на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. Казахстанская команда стала недосягаемой для «Сибири» и хабаровского «Амура».

Причём поражение «Сибири» гарантировало участие в Кубке Гагарина «Автомобилисту», который занял восьмое место на Востоке.

Ранее сообщалось, что СКА в овертайме победил «Локомотив» в матче КХЛ.