Определились соперники «Баварии» и «Палмейраса» по 1/2 финала клубного ЧМ

По итогам четвертьфинальных матчей стали известны все участники полуфиналов клубного чемпионата мира по футболу в Катаре.

Египетский «Аль-Ахли» одержал победу над катарским «Аль-Духаиль» в четвертьфинале со счётом 1:0 и сыграет в 1/2 финала с действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА — мюнхенской «Баварией».

В другом полуфинале мексиканский «Тигрес» победил южнокорейский «Ульсан» со счётом 2:1 и также пробился в полуфинал, где сыграет с действующим победителем Кубка Либертадорес — бразильским «Палмейрасом.»

Матч «Аль-Ахли» — «Бавария» состоится 8 февраля, а встреча «Тигрес» — «Палмейрас» — 7 февраля. Финал и матч за третье место пройдут 11 февраля.