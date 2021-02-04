Семак рассказал о ходе восстановления Дзюбы и Ракицкого 

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении нападающего и защитника команды Артёма Дзюбы и Ярослава Ракицкого.

«Думаю, в следующем матче они сыграют уже по 45 минут, мы посмотрим за ними. Сейчас мы занимаемся тестированием, анализом их состояния. Дальше будем смотреть по ситуации. Надеемся, скоро они будут готовы сыграть весь матч», — сказал Семак в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В матче с «Арарат-Арменией» (4:0) на сборах в ОАЭ оба игрока вышли на поле на 60 минут.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Арарат-Армению» в контрольном матче.