Футболист «Зенита» Мостовой признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своём желании попробовать себя в одном из европейских чемпионатов.
Футболист «Зенита» Мостовой признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Я очень сильно этого хочу. Но сначала нужно добиться успехов в России. Чтобы тебя заметили европейские клубы. Для этого есть Лига чемпионов, чемпионат. «Зенит» — это хороший клуб. За ним по-любому следят. Просто нужно доказывать игрой», — сказал Андрей Мостовой в интервью Александру Мостовому.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мостовой провёл 16 матчей, забил два мяча и отдал две результативных передачи.

Ранее звезда Голливуда Смит посетил расположение «Зенита» на сборах.

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