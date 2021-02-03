Футболист «Зенита» Мостовой признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своём желании попробовать себя в одном из европейских чемпионатов.

«Я очень сильно этого хочу. Но сначала нужно добиться успехов в России. Чтобы тебя заметили европейские клубы. Для этого есть Лига чемпионов, чемпионат. «Зенит» — это хороший клуб. За ним по-любому следят. Просто нужно доказывать игрой», — сказал Андрей Мостовой в интервью Александру Мостовому.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мостовой провёл 16 матчей, забил два мяча и отдал две результативных передачи.

Ранее звезда Голливуда Смит посетил расположение «Зенита» на сборах.