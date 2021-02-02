ЦСКА обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА одержал победу в овертайме над рижским «Динамо».

Матч, проходивший на «ЦСКА Арене» в Москве, завершился победой хозяев со счётом 4:3 (ОТ).

В составе гостей шайбы забрасывали Мартиньш Дзиеркалс, Андрис Джериньш и Джей-Си Липон. У ЦСКА голы на счету Константина Окулова, Максима Мамина, Никиты Сошникова. Победную шайбу в овертайме забросил Брендан Лейпсик.

ЦСКА продолжает лидировать в таблице Западной конференции КХЛ. У «Динамо» последнее место.

Ранее московское «Динамо» обыграло СКА в матче КХЛ.