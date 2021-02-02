ЦСКА обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Матч, проходивший на «ЦСКА Арене» в Москве, завершился победой хозяев со счётом 4:3 (ОТ).
В составе гостей шайбы забрасывали Мартиньш Дзиеркалс, Андрис Джериньш и Джей-Си Липон. У ЦСКА голы на счету Константина Окулова, Максима Мамина, Никиты Сошникова. Победную шайбу в овертайме забросил Брендан Лейпсик.
ЦСКА продолжает лидировать в таблице Западной конференции КХЛ. У «Динамо» последнее место.
Ранее московское «Динамо» обыграло СКА в матче КХЛ.