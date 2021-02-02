Чесноков выразил уверенность, что сборная России выйдет из группы на ATP Cup

Короткая ссылка
Бывший теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу России над Аргентиной в 1-м туре турнира ATP Cup.
Чесноков выразил уверенность, что сборная России выйдет из группы на ATP Cup
  • Reuters

«Рублёв и Медведев сейчас находятся в очень хорошей форме. Конец прошлого года они провели достаточно сильно, если учесть условия, в которых они находятся. Они заслужили эту победу. У нас двое игроков, которые входят в десятку лучших теннисистов мира. На сегодняшний день они набрали великолепную форму. Я думаю, что они точно пройдут дальше, обыграв Японию», — сказал Чесноков «Спорт-экспресс».

Российские теннисисты стартовали с победы над Аргентиной в первом туре АТР Cup 2 февраля. Матч с Японией пройдёт 3 февраля.

Ранее Медведев выразил радость от первой победы на ATP Cup.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить