Чесноков выразил уверенность, что сборная России выйдет из группы на ATP Cup
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«Рублёв и Медведев сейчас находятся в очень хорошей форме. Конец прошлого года они провели достаточно сильно, если учесть условия, в которых они находятся. Они заслужили эту победу. У нас двое игроков, которые входят в десятку лучших теннисистов мира. На сегодняшний день они набрали великолепную форму. Я думаю, что они точно пройдут дальше, обыграв Японию», — сказал Чесноков «Спорт-экспресс».
Российские теннисисты стартовали с победы над Аргентиной в первом туре АТР Cup 2 февраля. Матч с Японией пройдёт 3 февраля.
Ранее Медведев выразил радость от первой победы на ATP Cup.