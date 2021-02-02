Чесноков выразил уверенность, что сборная России выйдет из группы на ATP Cup

Бывший теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу России над Аргентиной в 1-м туре турнира ATP Cup.

«Рублёв и Медведев сейчас находятся в очень хорошей форме. Конец прошлого года они провели достаточно сильно, если учесть условия, в которых они находятся. Они заслужили эту победу. У нас двое игроков, которые входят в десятку лучших теннисистов мира. На сегодняшний день они набрали великолепную форму. Я думаю, что они точно пройдут дальше, обыграв Японию», — сказал Чесноков «Спорт-экспресс».

Российские теннисисты стартовали с победы над Аргентиной в первом туре АТР Cup 2 февраля. Матч с Японией пройдёт 3 февраля.

Ранее Медведев выразил радость от первой победы на ATP Cup.