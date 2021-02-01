Кирьяков: Кокорин мог протирать лавку в «Спартаке», но выбрал футбол

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Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».
Кирьяков: Кокорин мог протирать лавку в «Спартаке», но выбрал футбол

«Кокорин принял этот вызов, что вызывает уважение. Кокорин выбрал футбол, а не деньги. Он мог спокойно сидеть и протирать лавку в «Спартаке», получая за это неплохие деньги, а затем спокойно закончить карьеру. Но он перешёл в «Фиорентину» — значит, он хочет проявить себя. Чемпионат Италии — один из сильнейших в мире. Посмотрим, что получится из этого. Самое главное — в какой форме сейчас Александр, готов ли он выкладываться на полную каждый день», — цитирует Кирьякова РИА Новости.

По его словам, в Италии Кокорину будет непозволительно не выкладываться максимально в каждом матче. Он отметил, что там место в стартовом составе зарабатывается именно на тренировках, а партнёры по команде не дадут форварду расслабиться.

27 января «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из московского «Спартака».

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. Он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее владелец «Фиорентины» признался, что не очень хорошо знает качества Кокорина.

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