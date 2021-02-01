Репилов: выступление на соревнованиях под нейтральным флагом уже становится дурной привычкой

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Саночник Роман Репилов считает, что лишение российских спортсменов права выступать с флагом и гимном страны является политическим решением со стороны международных инстанций.
Репилов: выступление на соревнованиях под нейтральным флагом уже становится дурной привычкой
  • РИА Новости

«Раньше нам, да и иностранцам, казалось, что, возможно, для нашего наказания существуют хотя бы малейшие основания. Сейчас же все понимают, что это чистая политика. А спорт давно уже является ее заложником. Спортсмены все подневольные, они вынуждены выступать по таким правилам. Но в России есть люди, которые должны оперативно и эффективно решать все эти вопросы. Ведь не один год российский спорт находится в подобном сложном положении, пять лет минимум. Неужели за это время нельзя было решить проблему? Получается, что многие спортсмены моего возраста за всю жизнь не смогут ни разу выступить на Олимпиаде под флагом своей страны. А кто-то будет считать, что это даже нормально. Это уже в дурную привычку превращается, как будто так и должно быть», — цитирует Репилова ТАСС.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года вынуждены выступать на крупных международных соревнованиях без флага и гимна своей страны.

Ранее сообщалось, что Репилов выиграл золото на ЧМ по санному спорту.

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