Звонарёва обыграла Плишкову и вышла во второй круг турнира WTA в Мельбурне
Россиянка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Матч продолжался два часа и завершился со счётом 6:4, 6:7, 6:3 в пользу российской теннисистки.
Следующей соперницей Звонарёвой станет китаянка Чжан Шуай.
Ранее Павлюченкова обыграла Дои в первом круге турнира WTA в Мельбурне.
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