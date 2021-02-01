Звонарёва обыграла Плишкову и вышла во второй круг турнира WTA в Мельбурне

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Россиянка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.
Звонарёва обыграла Плишкову и вышла во второй круг турнира WTA в Мельбурне
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Матч продолжался два часа и завершился со счётом 6:4, 6:7, 6:3 в пользу российской теннисистки.

Следующей соперницей Звонарёвой станет китаянка Чжан Шуай.

Ранее Павлюченкова обыграла Дои в первом круге турнира WTA в Мельбурне.

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