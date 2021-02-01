Звонарёва обыграла Плишкову и вышла во второй круг турнира WTA в Мельбурне

Россиянка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Матч продолжался два часа и завершился со счётом 6:4, 6:7, 6:3 в пользу российской теннисистки. Следующей соперницей Звонарёвой станет китаянка Чжан Шуай. Ранее Павлюченкова обыграла Дои в первом круге турнира WTA в Мельбурне.