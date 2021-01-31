Дубль Салаха помог «Ливерпулю» победить «Вест Хэм» в матче АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Вест Хэм Юнайтед» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Лондоне, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Ливерпулю» принёс дубль Мохаммеда Салаха, отличившегося на 57-й и 68-й минутах, и гол Жоржиньо Вейналдума на 84-й минуте.

«Вест Хэм» ответил голом Крейга Доусона на 87-й минуте.

«Ливерпуль» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 35 очками — пятый.

Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Бернли» в матче АПЛ.