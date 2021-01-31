«Витязь» проиграл минскому «Динамо» в КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.
Победу минскому «Динамо» принесли шайбы Роба Клинкхаммера, Франсиса Паре, Ильи Усова, Романа Горбунова и Шейна Принса.
«Динамо» ответило голами Александра Дергачёва, Даниила Пыленкова, Данилы Моисеева и Линуса Хультстрёма.
В другом матче игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» на своём льду проиграл «Сочи» со счётом 1:4.
Ранее сообщалось, что шайба Ковальчука помогла «Авангарду» победить «Локомотив» в КХЛ.