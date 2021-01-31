«Витязь» проиграл минскому «Динамо» в КХЛ

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Подольский «Витязь» потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Витязь» проиграл минскому «Динамо» в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.

Победу минскому «Динамо» принесли шайбы Роба Клинкхаммера, Франсиса Паре, Ильи Усова, Романа Горбунова и Шейна Принса.

«Динамо» ответило голами Александра Дергачёва, Даниила Пыленкова, Данилы Моисеева и Линуса Хультстрёма.

В другом матче игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» на своём льду проиграл «Сочи» со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что шайба Ковальчука помогла «Авангарду» победить «Локомотив» в КХЛ.

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