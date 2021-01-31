«Чемпионат»: турецкий клуб намерен арендовать у «Спартака» Кутепова

Турецкий футбольный клуб «Газиантеп» хочет арендовать защитника московского «Спартака» Илью Кутепова.

Как сообщает «Чемпионат», «Газиантеп» ищет центрального защитника, так как в начале января травму получил игрок команды Жан-Армель Кана-Бийик, а сам коллектив при этом играет по схеме с тремя центральными.

Отмечается, что «Газиантеп» намерен отправить запрос «Спартаку» по Кутепову как можно скорее, так как трансферное окно в Турции закроется уже 1 февраля.

Ранее сообщалось, что мяч Романа Зобнина помог «Спартаку» обыграть «Пахтакор» в товарищеском матче.