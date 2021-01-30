ЦСКА подтвердил, что «Беневенто» арендовал Гайча до конца сезона

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил, что итальянский «Беневенто» арендовал нападающего красно-синих Адольфо Гайча до конца нынешнего сезона.

Об этом сообщается на сайте армейцев.

При этом пресс-служба «Беневенто» заявила, что у клуба есть право выкупа игрока по истечении срока арендного соглашения.

Гайч перешёл в ЦСКА минувшим летом за €8,5 млн. С тех пор он провёл 18 матчей за команду, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее на сайте Серии А сообщалось, что срок аренды Гайча в «Беневенто» составит шесть месяцев с возможностью продления на один год, если он сыграет 50% матчей.