СМИ: Лукаку и Ибрагимович дисквалифицированы на один матч

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович и нападающий «Интера» Ромелу Лукаку получили по одному матчу дисквалификации после инцидента в четвертьфинале Кубка Италии.

Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, в дальнейшем наказание может стать строже, поскольку федеральный прокурор может запросить открыть расследование по факту возможной дискриминации в поведении футболистов.

В конце первого тайма матча защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийского нападающего. Ибрагимович присоединился к спору и резко высказался в адрес соперника. Между двумя футболистами произошла стычка.

Ранее сообщалось, что «Милан» не будет наказывать Ибрагимовича за конфликт с Лукаку.