СМИ: Лукаку и Ибрагимович дисквалифицированы на один матч

Короткая ссылка
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович и нападающий «Интера» Ромелу Лукаку получили по одному матчу дисквалификации после инцидента в четвертьфинале Кубка Италии.
СМИ: Лукаку и Ибрагимович дисквалифицированы на один матч
  • Reuters

Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, в дальнейшем наказание может стать строже, поскольку федеральный прокурор может запросить открыть расследование по факту возможной дискриминации в поведении футболистов.

В конце первого тайма матча защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийского нападающего. Ибрагимович присоединился к спору и резко высказался в адрес соперника. Между двумя футболистами произошла стычка.

Ранее сообщалось, что «Милан» не будет наказывать Ибрагимовича за конфликт с Лукаку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить