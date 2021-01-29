Агент футболиста «Ниццы» Барбозы опроверг слухи о медосмотре для ЦСКА
- Reuters
По его словам, переговоры с ЦСКА действительно идут, но пока нет каких-то решений.
«Обсуждения идут успешно, однако нужно ещё немного подождать. Медосмотр для ЦСКА — это неверная информация. Данило находится в расположении «Ниццы» после прилёта из Германии, где он проходил плановый осмотр в связи с недавней травмой», — цитирует Пасторелло Metaratings.
Данило играет за «Ниццу» с 2018 года. В его активе 49 матчей за французский клуб, в которых он забил один мяч.
Ранее сообщалось, что Данило прошёл медосмотр для ЦСКА.