Боец UFC Оливейра заявил, что может повлиять на возобновление карьеры Нурмагомедова
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«Когда я одолею Порье и стану чемпионом, то определённо могу побудить Хабиба возобновить карьеру и сразу броситься в битву за пояс», — сказал Оливейра в интервью MMA Fighting.
Он отметил, что после побед над Порье и Макгрегором Нурмагомедов вправе заявлять, что лучше этих бойцов, но не может искренне считать себя сильнейшим, так как ещё не участвовал в поединке с Оливейрой.
«Однако я не думаю, что он вернётся. Он дал обещание на могиле отца, поэтому давайте сосредоточимся на том, что точно должно произойти. А это мой бой против Порье за чемпионский пояс UFC в лёгком весе», — добавил Чарльз.
На данный момент Оливейра выиграл восемь поединков подряд в UFC. На счету спортсмена 30 побед и восемь поражений в MMA, один его бой признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что Оливейра вызвал Нурмагомедова на бой.