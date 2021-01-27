Боец UFC Оливейра заявил, что может повлиять на возобновление карьеры Нурмагомедова

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Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра допускает, что действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон.
Боец UFC Оливейра заявил, что может повлиять на возобновление карьеры Нурмагомедова
  • © Ed Mulholland/Getty Images

«Когда я одолею Порье и стану чемпионом, то определённо могу побудить Хабиба возобновить карьеру и сразу броситься в битву за пояс», — сказал Оливейра в интервью MMA Fighting.

Он отметил, что после побед над Порье и Макгрегором Нурмагомедов вправе заявлять, что лучше этих бойцов, но не может искренне считать себя сильнейшим, так как ещё не участвовал в поединке с Оливейрой.

«Однако я не думаю, что он вернётся. Он дал обещание на могиле отца, поэтому давайте сосредоточимся на том, что точно должно произойти. А это мой бой против Порье за чемпионский пояс UFC в лёгком весе», — добавил Чарльз.

На данный момент Оливейра выиграл восемь поединков подряд в UFC. На счету спортсмена 30 побед и восемь поражений в MMA, один его бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Оливейра вызвал Нурмагомедова на бой.

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