В «Зените» рассказали о порядке выплат «Барселоне» за переход Малкома

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В пресс-службе петербургского футбольного клуба «Зенит» рассказали о порядке денежных выплат испанской «Барселоне» за трансфер нападающего Малкома.
В «Зените» рассказали о порядке выплат «Барселоне» за переход Малкома
  • РИА Новости
  • © Джузеппе Маффиа

«Соглашение между клубами подразумевает выплату частями по заранее согласованному графику. Это нормальная практика, и у сторон нет никаких недопониманий», — приводит слова пресс-службы «Зенита» РИА Новости.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за €40 млн. В текущем сезоне 23-летний футболист провёл 19 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

До этого в прессе появились слухи, что «Зенит» не доплатил «Барселоне» за трансфер Малкома более €9 млн.

Ранее агент Малкома отреагировал на слухи о долгах «Зенита» перед «Барселоной» за трансфер игрока.

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